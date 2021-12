Ny Apple Music-beta på nett 

Annonse

Apple re-lanserer beta-utgaven av Apple Music på nett.

Det er et frempeik på den nye musikspilleren som kommer til iOS 14 og macOS Big Sur.

Apple Music på nett

Abonnenter på Apples musikstrømmetjeneste Apple Music har i lengre tid kunnet bruke en vanlig nettleser til å logge seg på sin konto.

Dermed kan man få tilgang til musikkavspilling overalt der man ikke ønsker å logge seg inn med sin egen bruker, for eksempel en annens iPhone eller Mac, eller også bare på en enhet som ikke har Apples app men der det til gjengjeld finnes en nettleser som kan benyttes i stedet for.

Det som er nytt i denne utgaven er det nye grafiske utseendet på ikonene i venstre menypalett, i tillegg til en egen del for "Listen Now" med det som forhåpentligvis skal bli enda bedre anbefalinger og forslag til musikk som du kanskje vil like.

Du finner en brukerveiledning for Apple Music på nett her.

Den nye beta-utgaven av Apple Music finner du her. Den ordinære nett-utgaven av Apple Music er (fremdeles) her.

Via 9to5Mac