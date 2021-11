Dette er Apple Music Lossless Audio 

Annonse

Apple har kunngjort et HD-lydformat for musikk-strømmetjenesten Apple Music.

Høy-oppløselig lyd skal bli tilgjengelig for hele katalogen på over 75 millioner låter, men ikke alle enheter kan spille formatet.

Apple Music Lossless Audio

Apples annonsering har faktisk to komponenter: På den ene siden et høy-oppløselig lyd-format kalt Lossless Audio, og på den andre siden Spatial Audio - eller romlig lyd - med støtte for Dolby Atmos.

Romlig lyd tilbyr en opplevelse du vil kjenne fra surround-anlegget, og Apples nyere hode- og øretelefoner vil støtte dette trådløst. Dette kommer i tillegg til nyere Mac-maskiner. For trådløse enheter fra Apple og Beats kreves det en innebygget H1 eller W1-chip som kan spore hodebevegelser din for å opprettholde den tredimensjonale effekten.

Spatial Audio vil være begrenset til noen tusen lydspor ved lansering, med utvidelse etter hvert.

Apple Music Lossless Audio vil på sin side bruke en codec kalt ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Her får du lydopplevelser i CD-kvalitet med 16 bit ved 44.1 kHz (kilohertz), og med støtte for opptil 24 bit ved 48 kHz på Apples egne enheter.

I tillegg vil du få et super-høyoppløselig format i studio-kvalitet hele veien opp til 24 bit ved 192 kHz. Dette kalles for Hi-Resolution Lossless, men kan kun benyttes ved hjelp av en DAC over USB. Ikke trådløse enheter, med andre ord, og heller ikke over Lightning-kabel.

Så hverken HomePod eller AirPods Max er støttet, og heller ikke Bluetooth.

HD-lyd vil også komme til Apple Music på Android, men tilbudet kan avvike fra det som blir tilgjengelig på Apples egen maskinvare i begynnelsen.

Tjenesten blir tilgjengelig for abonnenter i løpet av juni måned. På grunn av de potensielt store filene og data-mengdene som høyoppløselig lyd krever så må du aktivt gå inn i innstillingene og slå dette på selv.

Via Apple