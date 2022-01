Apple M1-nyheter

Annonse

Hvorfor er Apples M1-chip så rask?

Norske Erik Engheim har en flott (engelsk) artikkel om dette på Medium.

Apple Silicon-optimalisering

Og når det er sagt: Flere og flere applikasjoner tilpasses nå av utviklere for å dra full nytte av Apples egen ARM-prosessor for Mac - og som hittil finnes i MacBook Air, MacBook Pro samt Mac mini.

Som for eksempel Firefox med versjon 84. Fyr opp nettleseren, og sjekk versjonsnummeret. Appen vil automatisk oppdatere seg selv etter en omstart.

Også Microsoft er offisielt klare med Universal-versjoner av Microsoft 365-apper for Mac. Dette gjelder appene Outlook, Word, Excel, PowerPoint, samt OneNote. Om du har automatisk oppdatering påskrudd så vil dette gå av seg selv - alternativt starter du opp Microsoft AutoUpdate for å tvinge gjennom nyhetene.

Utvikler-verktøyet Docker er også med, og melder at Docker Desktop 3 er klar for Apple M1-Mac'er.

Noe som det fremdeles knytter seg stor spenning til er virtualisering av operativsystemer på M1, inkludert Linux og ikke minst Windows. For sistnevnte blir det antakelig Windows 10 on ARM som er den mest sannsynlige opsjonen dersom Microsoft åpner for det, noe som også forutsetter emulering av X86-kode i WOA. Men det skal være mulig - sjekk bare videoen nedenfor!

Sjekk Apples AppStore-story om M1-klare apper her.