Nye Apple-produkter i horisonten

Annonse

Rykteflommen tiltar, og spørsmålet er hvorvidt covid-19 vil påvirke dette.

Men tegn tyder på at det blir en Apple-lansering i mars måned.

Apple-event i mars

Det store ryktet er selvfølgelig en ny iPad, men ikke minst en ny og rimelig iPhone SE 2. Den kommer antakelig ikke til å hete det, men mange ønsker seg en mindre iPhone, på størrelse med iPhone 5-generasjonen – og det er nettopp det SE 2 visstnok skal være.

Noe som kom som en overraskelse var meldingen om nye AirPods. Prisen i Target-systemet er 400 dollar, noe som skulle tilsi en norsk pris rundt 4000-4500 kroner. Det er betydelig mer enn hva AirPods Pro koster, så det kan være snakk om nye Beats-klokker som re-brandes.

En oppdatert Apple TV er slett ikke usannsynlig, og det vil nok mange ha merket seg. Dagens 4K-modell er flere år gammel, og trenger antakelig ikke en oppgradering først og fremst på grunn av mediestrømming, men kanskje snarere for spillinnhold. Litt mer minne hadde heller ikke vært dumt med tanke på 4K HDR-innhold.

En ny iPod Touch kan jo være en speiling av SE2-lanseringen med sammenliknbar innmat, med andre ord en iPhone uten mobilradio. Men hvis SE2 er tenkt å være hendig i størrelse så er kanskje ikke de hovedmotivasjonen for en iPod Touch, som kanskje i første omgang skal fungere som en håndholdt spillkonsoll for den yngre garde.

Et rykte om nye Apple Watch-armbånd er knapt nok verdt å kommentere dersom det ikke følger med ny maskinvare i sammen slengen, for vi antar at det kun er snakk om vårmotens nye farger tilført eksisterende design det er snakk om.

Men mars er ikke langt unna, så vi krysser fingrene. Apple-event er alltid verdt å få med seg, og man vet jo aldri hva som ellers dukker opp. Hørte vi AR-briller?

Via AppleInsider og AppleInsider