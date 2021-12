Apple TV+ nå på Chromecast

Annonse

Apples strømmetjeneste TV+ finnes nå på Googles Chromecast.

Med tanke på familie-delingen som Apple åpner for kan dette være et rimelig alternativ til en AppleTV - som det er på høy tid at får en oppdatering (dagens modell er tre år gammel).

Apple TV+ og Google

Apple og Google er venner, så du? Akkurat når det gjelder TV+ strekker Apple seg langt for å få den sårt etterlengtede eksponeringen. For faktisk er det slik at Apple TV-appen finnes installert (eller som oppdatering) til nyere TV'er fra Sony og TCL - og flere blir det.

I første omgang er det den lille Chromecast-dingsen som får anledning til å laste ned Apple TV-appen fra Google Play, men innen ikke lenge skal også Android TV-baserte TV'er kunne gjøre det samme.

Noen funksjoner finnes først for det amerikanske markedet, som tilgang til assistenten, men også dette vil komme globalt etterhvert.

Chromecast støtter 4K-oppløsning med 60 bilder i sekundet og HDR slik også Apple TV gjør, men er altså langt rimeligere med en pris på kun 380 kroner.

Du finner Apple TV-appen på Google Play her.

Via Google