TV+ gratisperiode kortes ned

Apple har vært generøse med prøveperioden for strømmetjenesten Apple TV+.

Spesielt under pandemien har det vært kjærkomment. Nå knipes det inn på frynsegodene.

Apple TV+

Ved kjøp av kvalifiserende Apple-produkter, som en iPhone, har du siden 2019 hatt anledning til samtidig å teste ut TV+ gratis i en periode på ett år. Siden har denne perioden blitt forlenget på grunn av den globale epidemien.

Men nå har selskapet bestemt at prøveperioden skal ned til de sedvanlige tre måneder – veldig snart. Så har du kjøpt et Apple-produkt som gir deg denne rettigheten til å prøve innholdet i ett år så må du aktivere dette innen utløpet av denne måneden. Fra første juli er vi nede til et kvart år.

Til å begynne med var det selvfølgelig også mangel på innhold, og ikke minst evnen til å produsere eget innhold på grunn av korona-tiltak i filmbransjen.

Men nå kommer det mer og mer interessant innhold, og en rekke etablerte serier forlenges med nye sesonger. Som for eksempel «The Morning Show», «Central Park», og «The Mosquito Coast».

I tillegg har også Stephen King-serien «Lisey’s Story» startet opp, og om ikke lenge kommer science fiction-serien «Invasion». Og ikke minst scifi-klassikeren «Foundation» fra Isaac Asimov, og på sikt også «Shantaram». Så det er mye å se frem til. Sjekk ut noen trailere nedenfor.

Via Macworld.com