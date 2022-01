WWDC 2020: Lanseringshøydepunkter

Annonse

WWDC 2020 er offisielt i gang.

I flere dager fremover skal utviklere fordype seg i ny programvare-funksjonalitet. Slik som overgangen fra Intel til Apples egne CPU-brikker for Mac.

macOS Big Sur

macOS Big Sur er navnet på det nye operativsystemet for Mac. Apple satser tungt på å gjøre nettopplevelsen så god som mulig med nye Safari-funksjoner sentrert blant annet på personvern.

Og det man ikke minst også vil legge merke til er et nytt utseende - det er ikke dramatiske endringer vi snakker om, men dog synlige små justeringer som bringer tankene tilbake til den aller første Mac'en.

macOS Big Sur tar altså spranget over til Apples egne ARM-brikker, og utviklere kan bestille en egen Mac mini som kjører på en A12Z-brikke og med beta-versjon av både macOS og XCode.

Apple kunne vise frem både virtualisering, men ikke minst også Microsoft Office og Adobe Photoshop på Apple Silicon (som det offisielt heter). Apple har også skiftet over alle egne applikasjoner til denne plattformen, inkludert Final Cut Pro X.

Og så er altså Mac Catalyst oppdatert for det nye macOS-utseendet slik at iOS-apper som portes over til Mac får det nye Big Sur-utseendet. Og akkurat som iOS får også macOS et kontroll-senter - en super ny funksjonalitet mange kommer til å bruke.

iOS 14

De mest dramatiske nyhetene (kanskje) som ble presentert er nye iOS 14 for iPhone og iPad, med dynamiske widgets på hjem-skjermen. Disse vil kunne ha ulike størrelse og vise innhold fra ulike apper, i tillegg til at de også kan vises på en vanlig app-skjerm.

I tillegg finnes det nå en helt ny måte å organisere alle de mange appene man har på - noe Apple fikser automatisk. Dette kalles App Library, og skjer delvis automatisk gjennom gruppering av de mest brukte appene i egne grupper. Dette forstår man best ved å se det på video, men vi tror mange vil ha glede av dette (det kan minne om noe man har sett i andre OS).

App Clips er en ny, spennende funksjon som gjør at utviklere kan gjøre tilgjengelig små mini-apper (eller sub-rutiner i andre apper) slik at man kan utnytte disse uten å ha full tilgang. Eksemplet som ble vist var å booke en EL-sparkesykkel uten å ha hele appen installert, og uten å måtte ha en full brukerkonto. Betalingen vil kunne skje via Apple Pay, og pålogging via Sign In With Apple.

Meldinger kan nå pinnes slik at man ikke mister oversikten over de viktige samtalene. Disse vises da øverst på skjermen. I tillegg kan man i gruppe-meldinger bruke @-mentions slik at mottakeren får et personlig varsel. Man kan også svare på en melding som ligger høyere oppe i samtale-hierarkiet.

Kart-appen i iOS får nå sykkel-modus for navigasjon, og vil blant annet også kunne rapportere om stignings-forhold der det er kupert terreng. Også sykkelruter vises i kartet. I første omgang blir dette tilgjengelig i utvalgte byer, men på sikt formodentlig også her til lands.

En fin liten forbedring er at telefon-samtaler nå kommer inn som kun en liten melding på toppen uten å ta over hele skjermen.

iPadOS 14

I tillegg til iOS 14-funksjonene får iPad også noen dedikerte funksjoner for denne plattformen. Som for eksempel håndskrift-gjenkjenningen i operativsystemet. Det betyr at du for eksempel kan søke på maskinen ved å skrive med pennen i søkefeltet - teksten oversettes automatisk.

Tilsvarende vil teksten gjenkjennes også i notat-appen, hvorfra den isoleres for bedre redigering, eller overføring til maskinskrift til andre apper.

En helt ny søke-opplevelse ikke ulik den vi kjenner fra macOS (kommand- og mellomrom-tasten samtidig) vil fungere både som app-launcher og universelt søkefelt, og heller ikke overta hele oppmerksomheten på skjermen som før. Det blir en opplevelse veldig lik en Mac.

watchOS 7

Det var lenge et rykte, men nå bekreftes altså søvn-sporing til smarturet. I tillegg til muligheten for deling av urskiver, allerede fra en nettside, og diverse nye sportslige aktiviteter.

Og veldig aktuelt: Automatisk måling av håndvask slik at du får full uttelling etter tyve sekunder.

tvOS 14

Apple TV får nå flerbruker-innstillinger for Apple Arcade-spilltjenesten, i tillegg til støtte for HomeKit-utstyrte videokameraer og tilbehør. Det ryktes fremdeles om en ny AppleTV i løpet av kort tid.

CarPlay

Apple lanserte også en virtuell bilnøkkel som "bor" i en iPhone og som både kan starte bilen, men også brukes til å låne ut bilen til en venn. I første omgang støttes dette i en BMW-modell som er rett rundt hjørnet, men flere biler i tiden fremover. Apple jobber med bransjen for at dette skal bli en standard.

Det vi ikke fikk

Fremdeles ikke noe nytt om AirTags sporings-brikkene, eller en ny iMac. Derimot bekreftet Tim Cook at nye Intel-baserte Mac-maskiner er nært forestående, i tillegg til at Apple vil fortsette å utvikle macOS for Intel i mange år fremover. Selve overgangen til Apple Silicon vil skje i løpet av en 2-års periode.

Du kan se opptak fra kveldens video-strøm nedenfor.

Via Apple