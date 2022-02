watchOS 6 med fokus på helse og trening

Annonse

Neste Apple Watch-operativsystem blir watchOS 6.

Apple presenterte nyheten forrige uke under WWDC 2019, og det blir lettere for å følge med på egen helse og trening.

watchOS 6

watchOS 6 kommer også med nye dynamiske urskiver og App Store direkte på Apple Watch. Det betyr at man langt på vei kan klare seg uten iPhone-kontakt i det daglige. Og utviklere kan også bygge apper kun for Apple Watch, som da vil fungere uavhengig på Apple Watch uten en iOS-app.

Og - det som vi alle har ventet på: Nå kan du få kalkulator på klokken, også! Og i tillegg kan du velge mellom flere nye digitale urskiver, og en rekke nye (fysiske!) remmer.

Helsefunksjoner

Apple Watch får med dette en helt ny app for å spore støy med desibelmåler i sanntid. Klokken vil kunne sende en varsling hvis desibelnivået når 90 desibel. Hvis du utsettes for dette støynivået i fire timer per uke, kan det ifølge WHO skade hørselen din.

Syklussporing

Den nye appen Menstruasjonssyklus gir kvinner en praktisk mulighet til å logge viktig informasjon om menstruasjonssyklusen sin og se antatt tidspunkt for neste menstruasjon og fruktbare periode, på Apple Watch.

De kan raskt legge til informasjon relatert til syklusen sin i den daglige loggen, inkludert gjeldende menstruasjon, hvor kraftig blødningene er, symptomer, resultatet av eggløsningstester og andre elementer som inngår i fruktbarhetssporing.

Ytterligere watchOS 6-oppdateringer

Nye dynamiske urskiver inkluderer: Kompakt modulær, Solar, California, Forløpning og Tall.

Nye verktøy for utviklere inkluderer en lyd-API til strømming av musikk, radio og podkaster og en API som gir utvidet kjøretid ved øktbaserte oppgaver, slik som fysioterapi og meditasjon.

Taleopptak-appen er nå tilgjengelig på Apple Watch.

Lydbøker kjøpt på Apple Books er nå tilgjengelige for lytting direkte fra den nye Lydbøker-appen på klokken.

Søketreff i Siri kan vise nettstedresultater i sin helhet på Apple Watch.

Apple Watch kan kobles til en rekke treningsapparater på treningssentre verden over, og GymKit-kompatibiliteten er nå utvidet til å omfatte produsenter som Octane Fitness, TRUE Fitness og Woodway.

Via Apple