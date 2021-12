AppStore-rabatt for små utviklere

Annonse

Apple forenkler livet for utviklere.

Gjennom det såkalte App Store Small Business Program så vil fortjenesten øke for fortjenesten under én million dollar. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 9 millioner kroner, så penger spart er penger tjent.

App Store Small Business Program

Med denne gesten rekker Apple ut en hånd til utviklermiljøet de er helt avhengige av for å kunne tilby et rikt økosystem av apper for både iPhone, iPad og Mac.

Om man som utvikler ønsker innrullering i opplegget så må man kvalifisere seg gjennom en søknadsprosess. Ordningen starter opp fra og med 1. januar neste år.

Overskrider man beløpsgrensen så stiger raten igjen til 30 prosent, som er et nivå mange andre tilbydere av digitale ytelser og tjenester ligger på.

Via Apple