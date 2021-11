Neste generasjon digitale personer

Annonse

Å skape troverdige 3D-modeller av mennesker er vanskelig. Veldig vanskelig.

Men Unreals nye MetaHuman Creator sprenger grenser.

Unreal MetaHuman Creator

Unreal og Unity er kjent som 3D spill-motorer som først og fremst benyttes til spill-produksjon, men som har blitt så gode på fotorealisme at de i stadig økende grad benyttes til filmproduksjon.

Mennesker, og spesielt ansikter, er blant det mest utfordrende å gjenskape syntetisk - kanskje nettopp fordi vi er så avstemt på å gjenkjenne andre på nettopp ansiktet, og er finstilt på å lese mimikk og bevegelser i muskulaturen.

Det kalles ote for uncanny valley, den følelsen du får av at noe ikke helt stemmer overens med det du ser. Det er vanskelig å sette fingeren på det, men det er noe. Unreals nye MetaHuman Creator har potensialet til å kunne oppheve denne underbevisste mistroen som vi reagerer instinktivt med.

MetaHuman Creator er skybasert, og lar deg velge mellom 30 ulike frisyrer, hår for hår. I tillegg klær, og dessuten 18 ulikt proporsjonerte kroppstyper.

Disse blir ferdig rigget for animasjon og mocap, og kan lastes ned for videre arbeid i Unreal Engine, eller Maya, eller apper med støtte for Apples ARKit. Modellene inkluderer 3D mesh, skjelett og ansikts-rigger, animasjons-kontroller og materialer (teksturer).

Og du kan til og med bruke Unreals iOS-app for motion capture kalt Live Face Link om du har en Andy Serkin i deg. Eller kjenner en.

Unreal Engine kan skriptes med C++, men det finnes en wrapper for NextStep - det vil si Apples Objective C. Så det er en viss terskel for å komme til the high end.

Du kan lese mer om MetaHuman Creator her.

Via Unreal