Mac på ARM

Ifølge Bloomberg vil Apple snarlig annonsere overgangen til ARM for Mac.

Ifølge publikasjonen vil dette skje om cirka to uker i forbindelse med WWDC 2020.

WWDC 2020

Den årlige utviklerkonferansen WWDC, som i år avholdes virtuelt, vil være et passende forum for en slik annonsering. I første omgang er det nettopp utviklere som trenger å komme ombord dersom man skal gå over til en ny prosessor-plattform.

Dette har skjedd to ganger tidligere – da man skiftet fra Motorola-brikker til IBMs PowerPC på tidlig 90-tall, og sist over til Intel i 2005.

Den gang tok det tid før programvare-utviklerne fulgte med, noe som også hadde en sammenheng med markedsandelen. Hvor krevende en overgang til ARM blir gjenstår å se, men potensielt vil mye av koden komme fra iOS - som kjører på Apples egne ARM-brikker i A-serien per idag.

Ifølge Bloomberg skal Apple hatt en ARM-brikke klar med macOS i to år allerede, og nå skal man ha tiltro nok til teknologien til at man kan melde overgang. Utviklere skal få ett år på seg til tilpasninger, og så vil nye maskiner kunne lanseres til neste år.

Grunnen til å skulle bruke ARM-brikker knyttes i stor grad til Intels svinnende evne til å levere både i volum, men ikke minst også med tanke på tekniske nyvinninger med X86-brikkesettet.

Forsinkelsene har vært mange, og selskapet sliter med å komme seg bort fra 10nm-prosessen. Konkurrentene er leveransedyktige på 8nm, og ifølge ryktene vil Apple benytte en 12-kjerners egenutviklet ARM-brikke fabbet med 5nm-prosess.

Ytelsen skal være bedre enn dagens MacBook Air-modeller, noe som virker som et naturlig innstegspunkt for en slik maskin. Det vil ikke minst kunne bety en enda lettere maskin med tanke på det lave energiforbruket som vanligvis assosieres med denne typen CPU (og som kjent finnes i stor stil i mobiltelefoner og nettbrett).

Samtidig melder DigiTimes om at brikke-produsenten TSMC, som leverer for både Apple og Qualcomm, vil være klare med 3nm-prosess om to år. Det betyr at A16-brikken for iPhone og iPad vil kunne bli enda mindre og mer energiøkonomisk – og denne utviklingen vil selvfølgelig også kunne få konsekvenser for Mac.

Via Bloomberg