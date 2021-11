iOS 15 får støtte for WebM

Annonse

Apple implementerer støtte for Googles lyd-format for nett, WebM, i iOS 15.

For Apple har dette vært en under-prioritert oppgave siden man selv har satset på andre formater, slik som MPEG4.

Google WebM

Og for øvrig kan vi nevne at Apple tidligere har blitt sitert på at Googles media-codec’er bare er «rot». Så da, så. Men etter at WebP billedformatet kom på plass til iOS 14 og macOS Big Sur med Safari 14 ligger det nå altså an til at lyd - og kanskje video - følger etter.

Slik det ser ut til nå er det en innstillings-sak å skru på funksjonaliteten, men trolig vil det gå andre veien, med andre ord slik at støtten er påskrudd som standard.

Så hva med støtten for video-varianten i iOS 15? Det er lov å håpe om at det kanskje også blir del av final release til høsten.

Har du bråttom så kan du prøve selv ved å melde deg inn i Apples beta-program - les mere her.

iOS 15 lanseres endelig sammen med de nye iPhone-modellene i høst.

Via 9to5Mac