macOS Big Sur ute i åpen beta

macOS Big Sur blir macOS 11. Så det er slutten på macOS X.

Tidligere har utviklere kunnet teste den nye operativsystemet – og nå kan også du.

macOS Big Sur

macOS og iOS blir likere med Big Sur. Selvfølgelig er det ny funksjonalitet, også - ikke minst muligheten for faktisk å kunne kjøre iOS-kode. Det vil altså si at iPhone-apper nå er tilgjengelige på en Mac. Dette i tillegg til iPad-appene som man har kunnet porte over til macOS med Catalyst (som likevel får et mer Mac-aktig utseende).

Så det er klart det frister å kunne teste det hele på egen maskin. Bør du?

Først må du tenke nøye gjennom om du virkelig vil installere et beta-os på din Mac. Det frarådes generelt å gjøre dette på maskiner som brukes til produksjons- og systemkritiske operasjoner.

Det er også et spørsmål om formatene på disk-partisjonene som må undersøkes dersom det skal fungere med parallell-kjøring fra en ekstern eller sekundær disk. Plassbehovet er selvfølgelig også et vurderingsspørsmål.

Dette kan også få konsekvenser for TimeMachine-backup (husk også backup!) samt for mulighetene til å oppdatere macOS Catalina. Ønsker du senere å avinstallere Big Sur må du melde maskinen ut av beta-programmet.

Hvilke Mac-maskiner er kompatible med Big Sur? Generelt de samme som er kompatible med macOS Catalina. Her er en oversikt:

MacBook (2015 eller senere)

MacBook Air (2013 eller senere)

MacBook Pro (sen 2013 )

Mac mini (2014 eller senere)

iMac (2014 eller senere)

iMac Pro (2017 eller senere)

Mac Pro (2013 eller senere)

Les mer om macOS Big Sur på Apples Preview-sider her. Du kan lese mer om innmeldingen i beta-programmet på Apples beta-sider her.

Du kan se en presentasjonsvideo av Rene Ritchie om macOS Big Sur nedenfor.