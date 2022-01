Black Friday til Cyber Monday hos Apple

Annonse

Apple er ikke akkurat kjent for de villeste tilbudene.

Men de er med på den lille førjuls handle-helligdagen Black Friday – som strekker seg helgen gjennom helt til Cyber Monday.

Superkjøpedager hos Apple

Det som er aktuelt som bonus er et Apple Store-gavekort på opptil kr 1 840 på utvalgte produkter de fire tilbudsdagene våre. Så det er litt som Back to School-kampanjene der du betaler full pris, men får en hyggelig overraskelse på toppen. Og et Apple Store-gavekort kan brukes på alt fra maskinvare til gavekort til iTunes eller AppStore, så de er jo fine gaver i seg selv.

Akkurat hvilke produkter som kvalifiserer til gavekort er ikke kjent enda, men om du har konkrete planer om å kjøpe Apple-maskinvare av typen Mac, iPad eller iPhone fra Apple direkte så gjør du antakelig klokt i å avvente mer informasjon.

Og har du planer om å kjøpe mer enn én ting så kan det jo bli et poeng å kjøpe den "store" (kvalifiserende) tingen først, og deretter bruke gavekortet (når det tildeles) på neste kjøp.

Og så er det jo en fin anledning til å kjøpe julegaver, for hvem liker vel ikke gaver fra Apple Store?

