Utvid Eve IoT-nettverket lokalt

Har du Elgatos Eve-enheter for smarthjem i huset?

Om du sliter med dekningen for hele eiendommen så finnes det nå hjelp i form av en rekkeviddeforsterker.

Elgato Eve Extend

Tingenes internett er her, og det inkluderer smarthjemmet. Apple har bygget støtte for dette inn i operativsystemene direkte gjennom HomeKit-rammeverket, og også appen Home for både macOS og iOS i tillegg til Siri-støtte.

Elgato har en rekke kvalitetsprodukter tilpasset det smarte hjemmet, og med HomeKit og et passende nav (for eksenpel en AppleTV) kan du kontrollere og avlese data også eksternt. Er du innen rekkevidde hjemme er ikke en hub nødvendig.

Men det som betyr noe er rekkevidden av radiosignalene mellom enhetene. Siden disse ofte er bygget for å spare strøm kan de være svake. Har du et hus med tunge vegger eller mange etasjer så kan dette bli et problem – men som kan avbøtes med en rekkeviddeforsterker for Bluetooth-signalet. Si hei til Elgato Eve Extend.

Strengt tatt ville også en ekstra AppleTV eller HomePod (ikke offisielt i salg i Norge) fikset dette, men Elgatos lille booster vil nok kunne være en rimeligere løsning. Men du kan kun bruke den med Elgatos IoT-enheter.

Elgato har en fin og lettvint app som vil gjøre oppsettet enkelt, og det er ikke å forakte, det heller.

Vi fant et eksemplar til 828 kroner, men man kan også bestille direkte fra Elgato til €50 (med forbehold om frakt og avgifter) her.

Sjekk ut en promo-video nedenfor.