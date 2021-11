Apple med Chrome-utvidelse for iCloud-passord

Annonse

Mac hjemme og PC på jobb?

Ikke noe problem – ihvertfall ikke for passordene. Apple lar deg nå, via en extension, benytte iCloud-passord med Chrome for Windows.

iCloud Passwords for Chrome

Mange liker å benytte seg av nettleseren Chrome på Windows, selv om den kan være ressurs-hungrig. Mange velger Chrome fordi Internet Explorer for Windows, eller første utgave av Edge, ble oppfattet som dårlige. I mellomtiden har Microsoft valgt å benytte seg av en Chromium-fork for å basere sin Edge-nettleser på – populært kalt Chredge.

Både Chredge og nå også Safari for Mac benytter seg av utvidelser for ekstra funksjonalitet utviklet av tredjepart. Et typisk eksempel er en passord-håndterer, som for eksempel 1Password. Man nå altså også Appes iCloud Keychain. Du vil nå finne en egen del for passord i kontrollpanelet for iCloud for Windows.

Utvidelsen betinger iCloud 12 for Windows, som du finner her. I skrivende stund skal det være en floke på tråden i forbindelse med den siste versjonen, men vi antar det vil rettes snarlig. For de som allerede har lastet ned denne versjonen vil det ikke ha noe å si.

Chrome-utvidelsen vil kunne benytte seg av sikre iCloud-passord som synkronieres mot iPhone eller Mac, men tilsvarende også lagre nye passord som skapes på Windows tilbake til iCloud-skyen.

Det er verd å merke seg at selv om Chrome også finnes på Mac så er denne versjonen ikke støttet.

Du finner utvidelsen på Chrome Web Store her.