Smittestopp får ENS

Folkehelseinstituttet tar opp igjen arbeidet med en nasjonal korona-app.

Den helt nye løsningen vil bli basert på Apple og Googles rammeverk for smittesporing - Exposure Notifications System (ENS). Det er en fin påminnelse om å oppdatere din iPhone til iOS 14.

Exposure Notifications System

At rammeverket for kontaktsporing (ENS), og som nå er del av operativsystemet i (oppdaterte) nyere iOS- og Android-enheter, ikke fantes da Smittestopp-appen ble lansert her til lands tidligere iår er en dårlig unnskyldning for en app som manglet helt grunnleggende personvern.

Etter at Datatilsynet sørget for at stikkontakten ble trukket ut for appen kan den nå gjenoppstå i ny og forbedret versjon - basert på Apple og Googles rammeverk ENS.

Denne underliggende teknologien sparer batteriet ved å bruke Bluetooth lavenergi-signaler til sporadisk å spore nærhet til andre enheter - samt spare krypterte, anonyme nøkler til disse. Disse desentraliserte stedsinformasjons- eller persondataene blir ikke spart på over lengre tid, og dataene vil heller ikke bli lagret sentralt.

Så lenge du har teknologien aktivert på din telefon vil dette skje umerkelig i bakgrunnen. Og ved å laste ned den nasjonale appen kan du også melde inn eventuell smitte som har blitt påvist på egen person - og dermed vil det føre til at de nøklene som er generert fra din telefon spores til eventuelle andre du har vært i kontakt med tilbake i tid. Tilsvarende vil du selv også bli varslet dersom du er i den andre enden av dette scenariet.

Fordelen med denne løsningen er også at den vil kunne fungere på tvers av landegrenser. Arbeidet med utviklingen av ny app skal nå ut på anbud, og en løsning vil kunne være klar før jul.

I tillegg til Storbritannia har teknologien også blitt tatt i bruk i folkerike land som (deler av) USA, Canada, Tyskland, Polen, Sveits, Danmark, og Latvia.

Du kan lese mer om ENS på Apples side for utviklere her. Apple satte tidligere i år også opp en samling av ofte stilte spørsmål (OSS) om ENS i et PDF-dokument som du kan lese her.

Via FHI