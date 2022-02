Et mange-farget Apple-event?

Annonse

På tirsdag holder Apple årets første event.

Overraskende sent, og muligens forsinket grunnet den globale chip-knappheten. Forsinkelsen kan bety et reelt lanserings-dryss.

Spring Loaded 2021

Invitasjonen til vår-eventet har mange farger, og også tidligere rykter om en ny iMac har ment å vite at det blir en rekke farge-alternativer for de nye Apple Silicon-maskinene. Litt som iMac rundt årtusen-skiftet. Høres forlokkende ut.

At det kommer nye iPhone-etuier er i seg selv ingen stor nyhet, og kan egentlig skje når som helst - uten et event. Og det er ikke sikkert de får mye tid, heller. Men noen tar det altså som et tegn på at farger er en ting i tiden.

De nye fargene er visstnok kantalupe(melon), pistasj, Capri-blå og ametyst (en lille halv-edelsten).

Det er en rekke andre produkter som også ligger i rykte-pipen: Ny iPad (Pro) med en mini-LED skjerm, noe som vil være helt nytt for Apple. Og muligens også med muligheten for en ny type Apple Pencil, som igjen blir blank.

AirPods 3 er også en het kandidat, og så har vi selvfølgelig gode, gamle AirTags - vi vet de finnes, men kommer de noensinne på markedet?

Tirsdag kveld klokken 19 norsk tid får vi svaret. Du kan følge eventet på nett, på AppleTV eller iOS / Mac.

Via MacRumors