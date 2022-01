Hei Siri, når er det Apple-event?

Annonse

Det er vår. Og vi kan trenge gode nyheter.

Annonse

Og det kan det se ut som om vi får: Det blir et Apple-event om en uke. Kanskje.

Annonse

Apple-event 2021

Som man spør så får man svar, heter det. Og spør man Siri om når Apple skal avholde sitt neste lanseringsevent så er svaret tirsdag om en uke.

Uheldig glipp? Trolling? Det er grunn til å ta det med en klype salt.

Men det er også veldig sannsynlig, for dagen ser ut til å passe, og tidspunktet også. Egentlig er vi godt på overtid, så vi går all in!

Hva kommer? Ny iPad med mini-OLED? AirTags? Ny AppleTV? Ny Apple Silicon-basert iMac?