Office for iPad med full peke-kontroll

Office for iPad oppdateres.

Microsoft har nettopp presentert full støtte for musepeker og styreflate på iPad-versjonen av Office-pakken: Word, Excel, og PowerPoint. Men selv om OneNote finnes for iPad så er appen ikke omfattet av dette.

Office for iPad

Apple introduserte for litt siden støtte for både trackpad og mus for iPadOS. Funksjonaliteten har kommet gradvis, og var (og er) opprinnelig tilpasset universell utforming.

Men selv om Apple dekker opp operativsystemet så er det opp til app-utviklerne å tilpasse funksjonaliteten til brukergrensesnittet i nettopp sine appen. Og det er det Microsoft nå gjør: Appene skal bli fullt ut kontekstuelle ved bruk av en peker.

Det betyr at markøren tilpasser seg innholdet under, og for eksempel blir til en tynn tekst-markør eller en kraftig knapp-peker alt etter som. Også det å markere objekter slik som bilder, for så å endre på disse, vil bli mer presist ved bruken av en peker når den kan styres med maskinvare.

Utover det vil man også legge merke til at start-skjermen og meny-båndet har endret seg noe. Opplevelsen er ensartet på tvers av appene, og gjør det godt gjenkjennelig også i bruk sammen med skrivebords-versjonen.

Den nye funksjonaliteten rulles ut i en periode fremover, så full tilgjengelighet kan variere fra land til land.

Du kan laste ned appen på AppStore - og her er lenkene: Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Du kan lese mer om oppsett på iPad her. For fullt utbytte trenger du et Microsoft 365-abonnement.

Via Microsoft