ProRAW er her

iPhone 12 Pro og 12 Pro Max frir spesielt til fotografene.

Det gjør disse telefonene med sine kamera-moduler, og også med proff-formatet ProRAW. Med den siste iOS 14.3-oppdateringen kan dette nå aktiveres.

Apple ProRAW

Apples ProRAW-format er basert på DNG-formatet, som mange (speilrefleks)-fotografer vil dra kjensel på. Mere rå-data fra billedsensoren vil være tilgjengelige for manuell redigering, enten direkte på telefonen eller på Mac.

ProRAW må aktiveres i innstillingene, blant annet fordi bildene tar ti-tolv ganger mer plass enn vanlige HEIF/JPEG-bilder.

For å kunne virkelig få fullt utbytte trenger du en app for redigering, som for eksempel Halide på iOS eller Darkroom på Mac - se lenker under.

Halide har skrevet et aldri så lite blogg-innlegg om lanseringen av dette filformatet, og det er verd å lese for å sette seg inn i teknologien - se her. Tilsvarende finnes det en omtalte av Darkroom-utviklerne her.

Det samme gjelder reise-fotograf Austin Mann, som kaller dette for et stort fremskritt. Han er kjent for å teste Apples beste iPhone-modeller i felten.

Men ProRAW er ikke bare for proffene - også Instagram støtter nå formatet i den siste oppdateringen.

Darkroom for Mac finner du her:

Halide Mark II for iOS finner du her: