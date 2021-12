Nimbus-kontrolleren oppdateres

Annonse

SteelSeries har nettopp presentert nye Nimbus+.

Denne MFi-sertifiserte oppdateringen av den populære spill-kontrolleren vil gjøre et godt produkt enda bedre.

SteelSeries Nimbus+

En viktig forbedring er de nye klikkbare joystick-spakene, og ikke minst 50 timers batteritid - en forbedring på 25% sammenliknet med dagens modell. Tilkoblingen er trådløs via Bluetooth, med MFi-programmet skal se til at dette skjer knirkefritt.

Nimbus+ kan benyttes med både iPhone, iPad, iPod touch, Mac, og Apple TV i stuen. En opplagt konkurrent vil være Rotor Riot-kontrolleren.

Vi nevner for øvrig at skulder-triggerne er av typen hall effect, som bruker magnetiske sensorer.

Og ønsker du å bruke denne som en mobil-løsning så finnes det også et feste for mobilen: En iPhone kan kobles til kontrolleren som dermed også fungerer som holder. Enheten lades via en Lightning-kontakt.

Dagens modell koster cirka 600 kroner i Norge idag, og man kan forvente at også pluss-modellen vil ligger på dette nivået prismessig. Apple selger disse kontrollerne direkte fra egen netthandel, og det er en viss sannsynlighet for at den først vil legges ut for salg der.

Via Uncrate