IKEA med modulær stikkontakt

IKEA lanserer en modulbasert serie med stikkontakter.

Skjøt opptil ti stykker sammen med mellomliggende ledning. I ÅSKVÄDER-serien finnes også en trådløs styringsmodul.

IKEA Åskväder

Du har kanskje sett det på jobb: Under bordet i landskap, istedenfor i renner, er det festet skjøtestikk / grenuttak koblet i serie med en plug-and-play utforming av mellomliggende ledning.

For at ikke hjemmet skal bli for rotete så har IKEA en løsning på å organisere behovet for ekstra stikkontakter i den nye ÅSKVÄDER-serien. Og de er smarte, for de kan enkelt skjøtes og forlenges.

I serien finnes veggfester, enkelt- og dobbeltstikk, og skjøteledninger på 0,8, og 1,2m. Fire delers startsett finner du hos IKEA her til 199 kroner.

Som nevnt så har IKEA også utviklet en plugin-modul med Trådfri trådløs, HomeKit-kompatibel styring. For eksempel for a kunne sikre kaffetrakteren med en timer (via IFTT eller Siri Shortcuts).

Denne finnes nå i Danmark, men foreløpig ikke i Norge enda. På sikt kan vi regne med at den vil dukke opp også her, men IKEA har vært litt uforutsigbar på denne serien med tanke på tilgjengelighet i ulike markeder internasjonalt.

