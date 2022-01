Update-o-rama

Annonse

macOS Monterey har nettopp kommet ut i det fri.

Annonse

Og nå følger oppdateringer til alle andre maskinvare-plattformer etter.

Annonse

Apple OS-oppdateringer

iOS 15.1 (inkludert iPadOS 15.1) vil være den store oppdateringen i denne gruppen for de fleste. Mer kontroll knyttet til makro-modus i nye iPhone 13 samt støtte for ProRes-formatet er blant de viktige nyhetene for de berørte. Men vær oppmerksom på at du må ha en iPhone 13 Pro eller Pro Max med minst 256GB lagring for å kunne dra nytte av dette. ProRes må aktiveres særskilt, og sett telefonen til opptak med 4K 30fps eller 1080p 60fps.

Shareplay, som lot vente på seg ved 15.0-release, er nå landet. Funksjonen er en utvidelse av FaceTime, og lar deg dele video- og lyd-innhold med venner på samme video-samtale - med synkronisert avspilling for en sosial opplevelse, på avstand. Avspillingen styres også likt. Hjemmekino, som hjemmekontor. tvOS 15.1 oppdateres tilsvarende for å støtte dette.

For øvrig støtter iOS 15.1 og iPadOS 15.1 også sertifiserte korona-pass, der dette blir aktuelt.

Sikkerhetsoppdateringer er som vanlig også på menyen, noe som også vil være motivasjonen for å oppgradere eldre enheter til iOS 14.8.1 og iPadOS 14.8.1. Noe du burde gjøre. Og det samme gjelder i prinsippet for watchOS 8.1.

For de som har en HomePod - som ikke selges offisielt i Norge - så vil oppdateringen til v15.1-programvaren gi støtte for Lossless-kodek'en, i tillegg til Dolby Atmos.