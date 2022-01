Er dette nye iMac?

Annonse

Snart er det tid for Apples virtuelle utviklerkonferanse WWDC.

Det er typisk programvare-nyheter som skal presenteres, men som sedvanlig har vi et lite håp om maskinvareoppdateringer, også.

WWDC 2020

Rykte-smed Sonny Dickson, som har gode forbindelser til leverandør-leddet i Asia, tvitret her forleden om en ny iMac-modell som er under oppseiling i forbindelse med WWDC.

Den største forandringen i designet vil antakelig være et nytt, rammeløst ytre som vil minne om Apples XDR Pro Display.

Også på innsiden vil de være forandringer å spore: Det skal bli slutt på Fusion-drevet (på høy tid), samt en anvendelse av et nyhet grafikkort fra AMD av den nye typen Navi (med 7nm Vega 2-arkitektur). En FusionDrive-exit vil altså bety slutten på roterende harddisker i Apples produkter til fordel for rent flash-minne (SSD).

Og en T2-brikke som Apple har utviklet selv - enten i tastaturet i kombinasjon med en fingeravtrykk-sensor, eller kanskje til og med i forbindelse med kameraet for FaceID?

Og mens vi er inne på det: Et annet rykte tilsier at Apple vil droppe Intel-brikker i Mac, og at det også vil lanseres under WWDC. Om dette skulle vise seg å være sant så gjelder det i første omgang bærbare maskiner, men ikke bli forundret om det også vil gjelde skrivebords-modellene innen ikke alt for lang tid.

Via Twitter