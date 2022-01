Clips for iOS oppdatert

Annonse

Apple har oppdatert Clips-appen for iOS til versjon 2.1.

Så nå kan du lage videoklipp med deg selv som både Memoji og Animoji, og det hele lar seg kombinere med klistremerker og andre videoeffekter.

Clips for iOS 2.1

Apples Clips-app er først og fremst morsom å bruke – både for å lage innhold selv og sende til andre, men for den saks skyld også være mottaker av.

Appen er i klar konkurranse med funksjoner vi finner på Snapchat og Instagram, og andre sosiale medier. Det er verd å merke seg at den faktisk ikke er del av iOS-installasjonen, og dermed må legges til etter eget initiativ. Apples vurdering er kanskje at man på den ene siden ikke ønsker å tvinge den på folk, og på den andre siden at den henvender seg i større grad til den yngre garden enn hele snittet av brukermassen.

Nytt i v2.1 er følgende:

Du kan lage videoklipp av deg selv basert på Animoji-figurer (som er dyr)

Du kan lage videoer med Memoji-figurer (karikerte versjon(er) av deg selv) som du allerede har laget i Meldinger

Filtre og effekter kan også legges til, slik som sort/hvit, akvarell, tegneserie, og flere

Tekst, klistremerker og emoji kan legges til ansiktet ditt og vil følge dette gjennom videoen

Det er syv nye animerte klistremerker med klassiske Minnie- og Mikke Mus-figurer

Det finnes en animert "Let it snow"-filmplakat med snø

Du finner Clips 2.1 for både iPhone og iPad gratis hos Apple på AppStore her. Sjekk ut en promovideo nedenfor der Memoji har blitt brukt for å markedsføre Apple Music med Ariana Grande – men også mer kreative eksempler der fans har brukt Animoji for å gjenskape kjente filmscener. Kjenner du igjen alle?

Via Apple