iOS 14.2 er tilgjengelig 

Annonse

Apple har sluppet iOS 14.2 for iPhone og iPad.

Det betyr som vanlig forbedret sikkerhet og en rekke feilrettinger i kulissene, men ikke minst spennende nyheter som nye emoji. Mange.

iOS 14.2 for iPhone og iPad

Over ett hundre nye emoji er nå inkludert i iOS 14.2, men vær klar over at disse ikke nødvendigvis vises riktig på enheter som ikke har støtte for det samme tegnsettet enda - for eksempel din Mac.

Utover det er det bare å slå seg løs - og utfordringen i våre dager er vel mest knyttet til hvordan finne rett emoji. Heldigvis inkluderer iOS nå en søkefunksjon, i tillegg til oversettings-forslag basert på tekst.

En viktig nyhet som nå blir tilgjengelig er intercom-funksjonen for hjemmet med HomePod. Strengt tatt er dette ikke offisielt støttet i Norge, men har du en HomePod så fungerer det formodentlig likevel. Funksjonen lar deg sende lyd-meldinger til hele hjemme-nettverket - som "Maten er klar - kom og spis!"

En annen likandes grafisk nyhet er nye skjerm-bakgrunner, og ikke minst en lang rekke som også skifter dynamisk mellom dag og natt dersom du bruker automatisk overgang til Night Mode.

Apple kjøpte for en stund tilbake Shazam! Nå er denne musikk-gjenkjenningsfunksjonen en del av iOS, og har nå også fått en egen knapp i kontrollsenteret på iOS. Du vet, når du trekker ned fra øvre, høyre del av skjermen.

Der vil du også kunne finne en oppdatert widget for Spiller Nå. Den gir deg bedre styring over enheter med flerroms-lyd med AirPlay 2.

En annen funksjon i iOS 14.2 som er verd å nevne er optimalisering av lade-funksjonen for AirPods. På samme måte som Apple gjør dette for din iPhone og iPad så vil nå lading av disse enhetene tilpasses forventet bruk (basert på heuristisk) slik at batterilevetiden blir så god som mulig. Dette vil skje automatisk, men kan eventuelt skrus av under Innstillinger.

Og forresten: Oppdateringen finner du også under kontrollpanelet Innstillinger, men frykt ikke - om ikke lenge kommer nok Apple til å be deg pent om å ta det bryet. Men egentlig er det vel ingen grunn til å vente...

Du kan lese mer om sikkerhetsinnholdet i iOS 14.2 hos Apple her.