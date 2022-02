Ny iPad – offisielt og uoffisielt

Annonse

En ny og forbedret syvende generasjons iPad er her.

Og en ny iPad Pro kan også være nært forestående, viser det seg. Og det ganske så snart.

iPad syvende generasjon

Om du har planer om å kjøpe en iPad, og ikke har behov for en iPad Pro, så er dette den rette for deg. Den nye iPad'en har nå hele 10,2-tommers Retina-skjerm med nesten 3,5 millioner piksler og en bred visningsvinkel. På innsiden sitter Apples egen ARM A10 Fusion-chip som gir deg rikelig med regnekraft til forventet bruk.

To kameraer er integrert – ett 8 MP-kamera bak, og ett FaceTime HD-kamera foran for videokonferanse. Og via en sensor i hjemknappen har du tilgang til TouchID for sikker sertifisering, inkludert betaling på nett med Apple Pay.

Den nye modellen veier rundt et halvt kilo, og kabinettet er for første gang laget av 100 prosent resirkulert aluminium. For mange vil den kunne være en erstatning for en bærbar datamaskin, spesielt med de nye funksjonene i iPadOS 13.

Du også benytte deg av den digitale pennen Apple Pencil, i tillegg til Apples Smart Keyboard via de spesielle kontaktene på baksiden – den såkalte Smart Connector som overflødiggjør lading.

iPad starter fra 3990 kr for Wi-Fi-modellen og 5490 kr for Wi-Fi + Cellular-modellen. Disse kan bestilles fra Apple allerede idag, og kommer i butikken 30. september.

iPad Pro?

Når det gjelder lekkasjene fra produksjonsleddet så er det opplagt kameraoppsettet på baksiden som drar veksler på nye iPhone 11 som vekker oppsikt. Kan det være hele tre kamera vi ser, i et sammenliknbart rektangulært parti som forhøyning? Er det fordi vi tar så mange bilder med en iPad Pro, eller er det fordi det kommer en AR-anvendelse som har glede av all denne informasjonen?

Via Apple / Sonny Dickson