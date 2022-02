iPad på egne ben

Annonse

Dette har vi ventet på: iPadOS.

Endelig kommer det en variant av iOS spesielt tilpasset den større skjermen.

iPad OS

Det sitter mye regnekraft i en iPad, og Apples egendesignede ARM-brikke kan hamle opp med MacBook-modeller uten problemer. Men det har skortet på operativsystemet som dette silikonet kjører på og som virkelig drar fordel av all kraften.

Med iPadOS - som blir tilgjengelig i høst - er vi antakelig der at en iPad helt reelt kan overta for en notebook til dagligdagse gjøremål.

Kraftigere multitasking med flere vinduer, en ny Hjem-skjerm med widgeter, en ny Fil-app, og utvidet Pencil-støtte er blant overskriftene.

Ny Hjem-skjerm

Hjem-skjermen har fått en ny layout for å vise flere apper på hver side. I dag-visningen kan nå legges til på Hjem-skjermen, og den gir rask tilgang til widgeter for å gi et raskt overblikk over informasjon, deriblant overskrifter, vær, kalender, hendelser, tips og annet.

Kraftigere Filer-app

iPadOS får nå iCloud Drive-støtte for deling av mapper. iPadOS støtter også eksterne harddisker, og brukerne kan enkelt koble til USB-harddisker, SD-kort eller logge på en SMB-filserver.

iPadOS introduserer også lokal lagring, innpakking og oppakking av filer og nye tastatursnarveier.

Split View og Slide Over

Man kan nå jobbe med flere filer og dokumenter fra samme app samtidig med oppdateringer av Split View, eller raskt vise og bytte mellom flere apper i Slide Over. Du skrive en e-post mens en annen en e-post vises ved siden av, eller åpne flere apper som Meldinger eller Kalender med kun ett sveip. Program-Exposé gir en rask oversikt over kun de åpne vinduene for én app med kun ett trykk.

Apple Pencil

En nydesignet verktøypalett gir rask tilgang til verktøy, fargepaletter, figurer, objektviskelær, et nytt pikselviskelær for å fjerne deler av en strek og en linjal for å tegne helt rette linjer. Apple Pencil skal føles enda mer naturlig og bruker avanserte prediksjonsalgoritmer og optimaliseringer for å redusere forsinkelsen til så lite som 9 millisekunder.

Forbedret tekstredigering

Tekstredigering på iPad får en stor oppdatering med iPadOS, slik at det blir enklere og raskere å peke med enda mer presisjon og hastighet, du kan velge tekst med kun ett sveip og bruke nye bevegelser for å klippe ut, kopiere, lime inn og angre.

Hvordan dette vil fungere i praksis, og hvorvidt det faktisk får bred anvendelse og er lett-oppdagelig gjenstår å se.

Flere iPadOS-funksjoner:

Mørk modus gir et mørkt fargetema som er mer behagelig for øynene i omgivelser med lite lys.

Tilpassede fonter kan installeres og brukes i hele systemet. Fonter fra store leverandører som Adobe, DynaComware, Monotype, Morisawa og Founder vil være tilgjengelig på App Store.

Et nytt flytende tastatur sparer plass og har støtte for QuickPath – noe som gjør det enklere å skrive med én hånd og gir mer plass til å vise apper. Man kan knipe fingrene sammen for å aktivere det flytende tastaturet og flytte det hvor som helst på skjermen.

Bilder organiserer biblioteket for å fremheve de beste bildene og skjuler automatisk rot og lignende bilder for å vise frem viktige hendelser fra den siste dagen, måneden eller det siste året.

Med Logg på med Apple kan du raskt, enkelt og privat logge deg på apper og nettsteder med Apple ID.

Kart har et nytt basiskart som er bygget helt fra bunnen av: Med Se deg rundt kan du se rundt deg i byer med flotte bilder på gatenivå med 3D-bilder med høy oppløsning.

Ytelsesforbedringer gjør hele systemet mer responsivt med raskere opplåsing med Face ID og en ny måte å pakke iPad-apper på App Store på, som reduserer nedlastingsstørrelse med opptil 50 prosent, gjør oppdatering av apper opptil 60 prosent mindre og resultater i apper starter opptil dobbelt så raskt.

Se mere om iPadOS hos Apple her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.Via Apple