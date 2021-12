Office for iPad får musepeker

Annonse

Med iPadOS 13.4 kom støtte for musepeker, og fra før fantes også multitasking.

Og med Apples Magic Keyboard (og sammenliknbare fra konkurrentene) så kan iPad Pro reelt ta opp kampen med en bærbar. Så nå er det bare opp til app-utviklerne å implementere støtten.

Mus og styreflate på iPadOS

Microsoft Office er et viktig verktøysett for mange i profesjonell sammenheng, begynnende med Outlook, og så Word, Excel og PowerPoint.

I tillegg til dette har Microsoft virkelig satset på mobile platformer, og tilbyr en lang rekke apper for iOS - langt flere enn for macOS.

Nylig meldte vi at Office for iPadOS ved appene Word og PowerPoint vil støtte to dokumenter side-ved-side på skjermen, noe som vil være et viktig bidrag til multitasking på platformen. Og nå meldes det altså at også støtte for musepeker - enten du har tenkt å bruke styreflate i et folio-tastatur eller via en ekstern Bluetooth-mus - vil komme til Office i løpet av høsten.

Adobe regnes også med å videreutvikle sine apper som Photoshop for iPad, og forhåpentligvis også for musebruk.

Apples egen iWork-svite er selvfølgelig allerede klar for den nye, smarte pekeren om du ikke kan vente på Microsoft. Dette gjelder Pages, Numbers og Keynote - og dessuten også iMovie, melder AppleInsider.

Via The Verge