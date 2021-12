Office med multitasking på iPad

Annonse

Microsoft utvider multi-tasking på iPad for Word og PowerPoint.

I første omgang testes det gjennom en beta-versjon, men vil sannsynligvis komme til de endelige versjonene om ikke alt for lenge.

Multitasking med iPadOS

Apple har laget sin egen iOS-versjon spesielt tilpasset iPad som plattform. Og det er spesielt multitasking ved å kunne ha flere apper og dokumenter oppe på den større skjermen samtidig som skiller seg ut sammenliknet med iPhone.

Det betyr samtidig at også minne-allokeringen må fungere slik at det ikke kun er én app i forgrunnen som prioriteres mens de andre automatisk stenges ned for å spare batteritid.

Microsoft sine apper ble brukt for å demonstrere denne muligheten for en god stund tilbake i forbindelse med iOS 13-lanseringen, men nå begynner det altså å nærme seg allmen tilgjengelighet.

Det er altså Word og PowerPoint som er prioritert i denne omgangen, formodentlig fordi man ser et større behov for å kunne andre apper og flere dokumenter oppe samtidig på den typen aktivitet som disse appene representerer, i motsetning til Excel (som altså ikke nevnes i Microsoft-blogginnlegget om denne featuren).

Ved å kunne ha to ulike dokumenter fra samme app åpent samtidig, side ved side, blir det enklere å klippe-og-lime mellom disse, eller ha det ene tilgjengelig som en referanse.

Beta-versjonene er tilgjengelige gjennom Microsofts åpne betaprogram som bruker TestFlight som testplattform.

Via Microsoft