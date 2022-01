Slik virker iPad Magic Keyboard

Annonse

Pek og klikk er ikke hva det engang var.

iPadOS 13.4, med nært forestående lansering, tar dette 40 år gamle paradigmet ett skritt videre.

iPadOS for styreflater

Apple har nettopp lansert en ny iPad Pro-modell, som i store trekk bygger på 2018-modellen men legger til et nytt ultravidvinkel-kamera, U1-brikke for nærlokalisering, 6GB med RAM, og ikke minst (og helt uventet) LiDAR-scanner for tredimensjonal avlesning av dert fysiske rommet bak.

Alt i alt en fin oppgradering. Noe av det viktigste er kanskje tilbehøret Magic Keyboard med innebygget styreflate - men det aller viktigste er OS-støtten for en kontrollert peker. Støtten for dette utvides nemlig også til tredjeparts-leverandører.

Og et aktuelt og treffende eksempel er selvfølgelig Logitechs nye Combo Touch. Også dette tastaturet er bakbelyst og har innebygget styreflate, men vil fungerer også for andre iPad-modeller. Her baserer man seg på en kickstand-støtte bak, fremfor den mer sofistikerte svevende variant Apple har utviklet (og som koster omtrent det tredobbelte).

Et pek

iPad Pro har nå nærmet seg så mye en MacBook som vi antakelig noensinne kommer til å se - og formodentlig er vi også ankommet ved veis ende for reisen som brukergrensesnittet har opplevd underveis.

Fingerstyring direkte på skjermen er fremdeles den foretrukne, primære kontrollmåten når man bruker brettet håndholdt. Men sammen med et tastatur har man innsett at for eksempel tekstmarkering og objekt-flytting foretas mer presist med en pekemekanisme.

Men det er ikke en vanlig musepeker vi blir presentert for: En liten sirkel er det vi styrer - og den skifter form etter konteksten. Nærmer man seg et "trykksensitivt" område utheves dette - tenk på det som om du setter fokus rundt en app på Apple TV; den "popper".

Men enda viktigere: Ved et tekstobjekt så endres markøren til en selekterings-markør, og som dessuten tilpasser seg tekststørrelsen. Kommer vi til å se dette i macOS, mon tro? Tekstmarkering under iOS er definitivt et sårt punkt.

Og til slutt: Når du ikke bruker styreflaten lengre, så forsvinner markøren helt. Og vi er tilbake i "tablet mode".

Du kan lese mer om nye iPad Pro hos Apple her. Sjekk ut en Apple-promovideo nedenfor - først publisert av The Verge.