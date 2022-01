Apple planlegger iPad-tastatur med styreflate

Annonse

Blir det et mars-event hos Apple?

Den globale situasjonen i forbindelse med covid19-viruset kan (og gjør det allerede) skake om på mange planer.

Apple-tastatur og styreflate for iPad

En plan som antakelig allerede er klar for lenge siden er ryktene om et Apple-utviklet tastatur for iPad med integrert styreflate. Hvis de er sanne, da.

Det er utviklingen av iOS (og iPadOS) i senere tid med støtte for en styrt peke-mekanisme (en slags musepeker) som får sin logiske konklusjon i form av maskinvare. Faktisk er ikke Apple de eneste som tenker i disse baner, for både Libra og ikke minst Brydge har konkrete planer for noe tilsvarende.

Sistnevnte lover utsendelse av et engelsk-språklig tastatur i April måned, og har allerede liknende produkter for iPad og også Microsoft Surface. Deres modell for iPad Pro koster mellom 200 og 230 dollar avhengig av størrelse, så det blir ingen rimelig fornøyelse.

Det er mulig at Apples egen versjon vil skille seg fra konkurrentene ved å videre holde på en tekstil-overflate for tastene og omslaget rundt - det gjenstår å se.

Støtten i iOS for en muse-peker er ganske enkel i den forstand at det egentlig er en tilgjengelighets-funksjon som kan aktiveres, og som erstatter en enkel finger. Men kanskje Apple har matchende ny programvare-funksjonalitet under planlegging, også?

Sjekk ut en promo-video for Brydge nedenfor.

Via 9to5Mac og The Information