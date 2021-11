MagSafe er tilbake

Annonse

Apple lanserte nettopp iPhone 12.

Og med det også gjenkomsten av MagSafe – en magnetisk forbindelse mellom ladekontakt og datamaskin.

MagSafe for iPhone 12

Og med datamaskin mener vi smarttelefon. iPhone 12, nærmere bestemt. Apple har i lengre tid støttet trådløs lading for iPhone-serien, med støtte for Qi-standarden.

På baksiden av en nyere iPhone sitter det en sirkulær ladekveil, og i årets modell også en rad med magneter som vil sikre optimal plassering av telefon oppå ladeflaten. Først da oppnås best effekt.

Med MagSafe det det oppnås inntil 15W effekts hurtiglading, det dobbelte av Qi – som yter maksimalt 7,5W.

Apple annonserte også en MagSafe Duo-ladeplate som kombinerer lading av iPhone 12 samt en Apple Watch. Vi husker alle PowerMat-fiaskoen, så vi håper det flasker seg denne gangen. Og veldig mange savner jo MagSafe fra MacBook-serien.

Apple samarbeider med tredjepartsleverandører som Belkin om tilbehør som støtter nye MagSafe, og det er annonsert blant annet en holder for bruk i bil som brukes mot et uttak for sigarett-tenner. En pop-socket variant kommer også.

Men Apple har også en lang rekke med etuier som er kompatible med MagSafe, inkludert en liten lommebok som simpelthen festes til utsiden av telefonen ved hjelp av magnetene.

Et deksel i klar polykarbonat synliggjør det sirkulære partiet med en liten forsenkning, noe som passer ypperlig til Apples nye, eksterne MagSafe ladeplate. Snedig, det der. Kompatible silikondeksler finnes også.

Du finner en egen side for MagSafe-tilbehøret hos Apple her. MagSafe-ladeplaten koster 479 kroner. iPhone 12 ikke inkludert.