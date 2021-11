iPhone 12-skjermen er ganske tøff

Annonse

iPhone 12 er her, og med en helt ny form for skjermglass.

Corning har, i samarbeid med Apple, utviklet Ceramic Shield spesielt for årets iPhone-serie. Og Apple hevder at telefonen er fire ganger så motstandsdyktig mot fall. Noen har testet.

iPhone 12 Ceramic Shield

Å få ødelagt skjermen på en ny iPhone blir fort en kostbar affære, ved siden av telefonen i seg selv. Omtrent en firedel av prisen for selve telefonen koster det å få byttet glasset, og det kan være grunn nok for mange å velge seg både et deksel eller Apple Care for å unngå denne problemstillingen.

Det sies at formen på iPhone 12 har mye å si for hvor mye den tåler - rette kanter i rustfritt stål med glasset i samme liv danner bedre beskyttelse enn om glasset er buet og stikker litt ut.

Men hvor tøff er selve dette keramiske skjermglasset? Zack Nelson fra JerryRigEverything.com har testet dette i en YouTube-video (øverst) med en rekke verktøy med spiss i henhold til Mohs skala. Og man ser at det danner seg riper ved trinn 6 og 7, noe som tilsvarer feltspat og kvarts, henholdsvis. Trinn 10 er for øvrig diamant.

Han viser også hvor ripebestandig stål-rammen er, og dessuten også om skjermen tåler varmen fra en lighter (!). Man skal ellers være klar over at glasset på baksiden av iPhone 12 er vanlig Gorilla-glass, mens kameraene i iPhone 12 Pro har linser i hardere og mer ripefritt safir-glass.

Og ikke nok med det: Noen (Allstate Protection) har også testet hvor mye telefonen tåler når det gjelder fall fra høyde. Sjekk ut videoen nedenfor.