iPhone 13 er ute i det fri.

Kameraet er en sann fryd - ikke rart at Apple ønsker å sette fokus på det. Derfor har selskapet bestilt en rekke bilder tatt med ultra-vidvinkelen.

iPhone 13 ultra-vidvinkel

Apple har valgt å kalle disse bildene for "Expand your perspective", og de er tatt av seks fotografer utstyrt med både iPhone 13 og iPhone 13 Pro. Vidvinkel har fantes på smart-telefonen tidligere også, men med årets modell er optikken betraktelig mer lyssterk og effektiv. Det gir seg utslag blant annet under forhold med lite lys.

Fotografene det er snakk om er Zerb Mellish, Cody Cobb, Jake Michaels, Jason Nocito, Ryan Caruthers, og Julien James. Du kan se resultatet på Instagram her eller direkte nedenfor.

Du finner #ShotOniPhone her, der bilder tatt generelt med iPhone samles.