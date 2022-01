Annonse

Apple har lansert en ny veileder til bruk i barneskolen. Samtidig pågår det nå to uker med Europe Code Week.

Alle kan kode – unge elever, er nå tilgjengelig sammen med aktiviteter for inkluderende appdesign og oppdateringer til Skolearbeid-appen.

For å markere Europe Code Week lanseres veiledningen på engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, spansk, svensk og tysk, og flere språk kommer etter hvert.

Alle kan kode – unge elever

Undervisere kan også prøve Apples nye timeslange aktivitet for inkluderende appdesign for å introdusere elever til koding- og apputviklingsmiljøet. Den populære Skolearbeid-appen får oppdateringer som støtter oppsummeringsprøver og lar undervisere bruke appen på sine personlige enheter.

Apples instruksjonsdesignere samarbeider med lærere for å støtte undervisning og læring med Swift, Apples programmeringsspråk med åpen kildekode, som brukes av profesjonelle utviklere. Alle kan kode – unge elever er faglig påfyll i Alle kan kode-pensumet og Swift Playgrounds-appen fra Apple og hjelper lærere og familier med å introdusere koding for elevene i ung alder, når de akkurat har kommet i gang med å utvikle et digitalt tankesett.

Gjennom engasjerende, skjermfrie aktiviteter kan elever fra barnehagen opp til tredje klasse snakke om, oppdage og leke med å bygge grunnferdigheter innen kodingskonsepter gjennom emner som inkluderer naturfag, kunst, musikk og gym.

En undervisningsøkt om kodingskommandoer læres for eksempel gjennom dansetrinn, og i en aktivitet om funksjoner lærer elevene å diskutere beroligende teknikker trinnvis for å forstå sosial, emosjonell læring.

I tillegg vil nye oppdateringer vil Skolearbeid-appen legge til støtte for et populært lærerverktøy kalt oppsummeringsprøver. Oppsummeringsprøver er en kjapp måte for lærere å ta en fot i bakken med elever i løpet av eller etter undervisningen. Enkle spørsmål gir indikasjoner om elevens forståelse, reaksjoner eller engasjement. Nye forbedringer i konfigureringen av Skolearbeid-appen gir lærere muligheten til å opprette Skolearbeid-kontoer for elever – nesten helt uten hjelp fra IT-avdelingen.

Aktiviteten for inkluderende appdesign er tilgjengelig nå i Apple Teacher LearningCenter. Skolearbeid-appen er tilgjengelig i betaversjon gjennom AppleSeed for IT.

Via Apple