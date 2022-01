Apple med Mac Pro-whitepaper

Annonse

Apples toppmodell Mac Pro med tilhørende Pro Display XDR har nå fått hver sitt whitepaper.

Det kan være interessant lesning for alle som er interessert i hva som finnes under panseret på en maskin som fint kan spekkes til en halv million kroner.

Mac Pro Technology Overview

Publikasjonen er på 70 sider med tekniske detaljer på alt fra minnebanker til kjølevifter. Eller de berømte hjulene som må kjøpes som ekstrautstyr til en klekkelig penge.

Men det er også et solid dypdykk på detaljer rundt prosessor-arkitekturen, PCI og GPU-oppsett, noe som kan være spesielt relevant for proff-anvendelse der man designer maskinene til spesifikke formål – som for eksempel Matlab-simulasjoner. Eller 3D-animasjon i Maya.

Dokumentene kan også gi råd om hva som kan være gode konfigurasjoner til ulike formål. Til studiobruk for musikere klarer man seg kanskje med en basismodell selv om disse maskinene kan strekkes langt.

Du kan lese begge dokumentene, som også er illustrert, hos Apple henholdsvis her og her.

Les mere om Mac Pro og Pro Display XDR hos Apple. Sjekk ut en promovideo nedenfor.