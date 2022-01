Hva gjør konkurrentene?

Annonse

Microsoft har lansert en ny Surface Laptop Go.

Det er opplagt en konkurrent til Apples MacBook Air. Og Microsoft har virkelig fått dreisen på å lage god maskinvare. Programvare, sier du?

Microsoft Surface Laptop Go

Blant Apple-entusiaster finnes det en langvarig strid: Hva er viktigst - maskinvare, eller programvare?

Appel er uten tvil et ledende selskap globalt på industridesign, og både deres personlige datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett og smartur er høyst ettertraktet. Og for noen det viktigste argumentet.

Men andre igjen står fast ved at det er operativsystemet, og ikke minst det konsise språket og rammeverket for brukeropplevelsen som all programvare på plattformen må leve opp til som er det som virkelig betyr noe, og som man ikke ville bytte bort for noen pris.

Men så var det konkurrentene, da. Verden har generelt blitt bedre på design og industriell produksjon, og Microsoft overrasket mange ved å bli gode på dette feltet. Nye Surface Laptop Go retter skytset mot Apples aller letteste.

Du får en lett datamaskin på 1,1 kg med en 12,4-tommers berøringsskjerm. Proporsjonene er på 3:2, men legg merke til at hjørnene er avrundet og må trekkes fra. Oppløsningen er på 1536 x 1024 punkter (148 PPI), og det er også et webkamera på 720 punkter.

Du kan velge mellom 4 eller 8GB med RAM-minne. Vi lar det står for seg. Lagringskapasitet er enten den tregere eMMC-typen med 64GB, eller som raskere SSD (128GB eller 256GB).

Prosessoren er en Intel Core i5-1035G1-prosessor, og det loves opptil 13 timers batterilevetid. Trådløs tilkobling via Bluetooth 5.0 og Wi-Fi 6 (802.11ax-kompatibel).

Av fysiske kontakter finner vi en USB-C, en 1 USB-A, 3,5 mm hodetelefonkontakt samt den håpløse Surface Connect-porten for lading.

Kabinettet er laget av plast, men lokket av aluminium. I utlandet kan du velge mellom flere farger, men i Norge kun sølv aluminium.

For sikker pålogging finnes Windows Hello-pålogging med én berøring. Pålogging med ett trykk kan gjøres med på/av-knapp med fingeravtrykk (men dette gjelder ikke den rimeligste Surface Laptop Go i5/4 GB/64 GB-varianten).

Pris i Norge fra kr 7,899 kroner. Dette inkluderer ikke penn eller mus. Oppgradering til Windows 10 Pro vi komme i tillegg. Utgivelsesdato 27. oktober 2020.

Du kan lese mere om Surface Laptop Go her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.