Microsoft har lansert MS Lists for iOS / iPhone.

Et ypperlig verktøy for brukere innen næringslivet med Microsoft 365-konto for å getting things done.

Appen, eller tjenesten, ble annonsert under Build 2020-konferansen ifjor. iOS-appen er tilpasset iPhone, og virker også i offline-modus, og finnes også for MS Teams og SharePoint.

De smarte listene er tiltenkt spesielt arbeid i grupper, og er kraftige nok til å sette opp en rekke ulike assets og funksjoner som rutiner, inventar, geo-lokasjon, Ja/Nei-valg, kontakter og så videre. Og selvfølgelig kan de deles med andre.

Det vil komme iPad-funksjonalitet senere dette året, sier Microsoft, og appen støtter også Intune device management support med Mobile Device Management (MDM) og Mobile App Management (MAM)-policy'er.

Du finner MS Lists gratis på AppStore her. Sjekk ut flere instruksjonsvideoer her. Du finner også en del teknisk informasjon her.

