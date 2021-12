Årets programvare-nyheter fra Apple

Annonse

Så er vi igang med WWDC 2021.

Hele uken holder Apple presentasjoner og workshops for utviklere. Men høydepunktene ble presentert under den digitale åpningstalen. Her er et overblikk.

WWDC 2021

Ifjor ble åpningstalen for WWDC 2020 satt av bortimot 25 millioner personer verden over, og det samme er sikkert tilfellet i år, også. Så man når bredt ut, og alle sesjoner for utviklere er nå også gratis.

Det store lokomotivet for nye funksjoner og også antall brukere er iOS. Så blant nyhetene finner vi:

Bruk av romlig lyd (Spatial Audio) i FaceTime

Voice Isolation for å filtrere bort bakgrunnsstøy fra FaceTime-samtaler

Wide Spectrum for å fange opp et bredt lydbilde i FaceTime

Portait Mode-videoer for FaceTime som isolerer objektet fra bakgrunnen

FaceTime kan nå sende lenker og invitasjoner til andre slik at man kan planlegge samtaler og video-konferanser, også med PC- og Android-brukere

Med SharePlay kan man samtidig dele både musikk og video slik at man kan ha hangouts sentrert rundt det samme innholdet

SharePlay får støtte for tredje-parts leverandører, inkludert Disney, Hulu, HBOmax, MasterClass og flere

Videre kan Meldinger-appen dele billed-gallerier og mere med Shared With You - og dette blir tilgjengelig også for TV-appen, Safari, og Podcaster.

iOS får nye innstillinger for Focus - en måte å gruppere varslinger på, og samtidig kontrollere disse slik at man kan få sammendrag for eksempel om morgenen eller om kvelden istedenfor konstant. Men viktige meldinger kan slippe gjennom. På denne måten kan man også sette status og reservere viktig tid til jobb, eller fritid.

Kunstig Intelligens får også en viktig rolle i iOS, med automatisk tekstgjenkjenning i bilder og også oversetting til andre språk. Norsk er dessverre ikke med, enda. KI vil også kunne kjenne igjen planter, dyr, kunst og landemerker fra bilder og kunne fortelle deg mer om disse.

Og AI blir også viktig for å lage minner i Bilder-appen, og du kan nå justere stemning og musikk med langt mere kontroll og valg.

Wallet, Weather, Maps

En rekke mindre forbedringer kommer til disse appene, inkludert å kunne bruke mobilen som husnøkkel (i tillegg til bil-nøkkel per idag), og også som digitalt ID-kort (først i USA). Vær-appen får mere grafiske elementer, og også kartene har blitt penere med mer 3D-innhold, AR-styring og natt-modus. Også her blir dette å finne først i unaiten.

AirPods

Interessante nyheter kommer også til øreproppene, inkludert en funksjon kalt Conversation Boost som fungerer som en slags enkelt høreapparat for samtaler.

iPadOS

Store nyheter også for nettbrettet: Widgets kan nå legges på alle skjermer, og det blir viktige nye kontroller for multitasking mot et såkalt Shelf. Dette er en slags dock slik vi kjenner den fra Mac, med utvidete kontroller for hvordan ulike appen kan vises og brukes samtidig.

Quick Notes virker lovende som en ny funksjon for hele systemet, og fungerer slik at man drar fra nedre høyre hjørne for å laget et raskt, nytt notat. Dette kan knyttes mot innholdet i appen man bruker, for eksempel en nettside, slik at dette notatet vises neste gang man er på samme sted. Tenk: Shopping, eller bryllups-planlegging, osv.

Oversettings-funksjonen blir også mer utstrakt, men også her glimrer norsk som språk med sitt fravær. Men like fullt nyttig for engelsk, tysk, kinesisk, fransk, spansk, og mere.

Swift Playgrounds får en stor oppdatering ved at man nå kan bygge apper rett på iPad, og til og med sende disse til AppStore! Dette kan selvfølgelig brukes sammen med Mac.

Personvern

Personvern er som kjent viktig for Apple, og utvikles videre ved å legge opp til midlertidige epost-adresser med videresending slik at du slipper å legge inn din egentlige epost-adresse til en maling-liste om du ikke ønsker. Systemet vil også skjule din IP-adresse for å motvirke tracking på tvers av enheter. Dette samles under paraplyen iCloud+ som en tjeneste som tilbys med utvidet sikkerhet og personvern, og som også lar deg sette opp etterlevende-kontakter i tilfelle død slik at data kan bevares.

En rekke helse-relaterte funksjoner ble også vist, inkludert mulighet for å dele helse-data på en sikker måte med både leger og andre man stoler på.

watchOS

Helse er viktig også på Apple Watch, og systemet vil nå kunne spore også puste-frekvensen over tid og eventuelt varsle deg ved endringer som kan indikere status på allmentilstanden. Ny treningsform har også kommet til med kinesisk kampsport, samt nye Mindfullness-øvelser i Breathe-appen.

Nytt er også mulighet for å bruke egne bilder som urskiver samt komponere meldinger på flere vis fra klokken. Det ser litt krevende ut, dog.

HomeKit