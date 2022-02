CES 2021: Satechis nye iPad-stativ

Annonse

Årets CES-messe blir virtuell, selvfølgelig.

Annonse

Førstkommende mandag starter det hele, og alle kan følge med på lanseringer og eventer her.

Annonse

CES 2021

Vanligvis holdes messen i Las Vegas, og der er ofte en fare med lanseringer at what happens in Vegas, stays in Vegas. Eller sagt på en annen måte: Produktene kommer kanskje ikke på markedet, så ta det med en klype salt.

Klart, når Sony lanserer nye TV-er så er det nok større grunn til å feste lit til at det faktisk kommer til å skje, men i underskogen av små-produsenter loves det så mangt. Ofte kalles dette for vaporware, og kan forsvinne som dugg for solen.

I Apple-sfære har Satechi et godt navn når det gjelder tilbehør som blant annet adaptere. I forkant av CES 2021 lanseres nå nye eksterne tastaturer, både trådløse Bluetooth 5 og med ledning, i tillegg til mus. Disse kan bestilles på nett og vil også sende til Norge, men typisk layout er med amerikansk tegnsett så markedet for disse i Norge er nok begrenset.

En flott re-/nylansering er et iPad-stativ som er hengslet, og praktisk nok også kan foldes sammen til en bortimot flat tilstand. Solid utført i matchende aluminium, med hengsler samt mulighet for både liggende og stående format / posisjon.

Det er tilpasset følgende modeller, inkl. iPhones:

2020/2019 iPad Pro

2020 iPad Air

iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12

iPhone 11 Pro Max/Pro/11

XS Max/XS/XR/X

Prisen er 45 dollar, før frakt. Norske import-avgifter tilkommer. På sikt vil disse også komme til norske forhandlere, og det samme gjelder typisk også tastaturer med norsk layout.

Har du det travelt tilbys det rabatter i en kort periode med koden WFH20.

Se nyhetene til Satechi her.