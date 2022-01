Apple hjelper regnskogen

Annonse

Apple-sjef Tim Cook engasjerer seg i brannene ved Amazonas.

I en twitter-melding lover han støtte fra Apple.

Annonse

One of the world’s most important ecosystems

Hans lovnad gjelder gjelder donasjoner for å bidra til å redde det biologiske mangfoldet, samt gjenskape regnskogen i områdene rundt Amazonas-elven - som han kaller for ett av verdens viktigste økosystemer.

Annonse

Situasjonen i Brasil er betent, for å si det slik: Full ordkrig med den franske presidenten for hvorvidt landet ønsker å ta imot midler fra G7-landene. Hvordan Apple konkret tenker å bidra er ikke kjent, men det er nærliggende å tro at dette vil skje gjennom NGO'er med lokal tilstedeværelse eller eventuelt i direkte dialog med lokale myndigheter.

Tim Cook selv donerer jevnlig til ulike veldedige formål, og har for øvrig bestemt seg for å gi bort sin egen formue gjennom en strukturert metode.

Annonse

Via Twitter