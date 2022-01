Apple Tower Theatre, LA

Annonse

Apple har åpnet nok en butikk.

Ikke verst, i disse tider. Og nok en gang er det et skue.

Tower Theater, Los Angeles

Det har blitt nesten et slags varemerke for Apple i seg selv. Butikkene, på den ene siden, men også det å legge de til historiske steder og lokasjoner.

Vi har for eksempel sett at Grand Central Station i New York har fått sin egen Apple-store på en messaninetasje. Og nå altså også i en tidligere kulturbygging sentralt i Los Angeles, California.

Tower Theater-bygningen ble reist i 1927, og nesten ett hundre år senere er den konvertert til en Apple Store. Noen som savner å reise? Se bilder i galleriet øverst.

Via Apple