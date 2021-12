Surprise-party for Woz

Annonse

Steve-ene Jobs og Wozniak ble venner i tidlig alder.

Siden revolusjonerte de databransjen med den personlige datamaskinen. Nå blir hjernen bak Apple II-maskinen 70 år.

Steve Wozniak 70 år

Men ikke bare er Woz – som han kalles – kjent for Apple I og II-maskinene, men også for sine mange skjemt og sprell. Noen på kamera, slik som i Skal vi danse kjendis-utgaven. Men han arrangerte dessuten også en aldri så liten rockefestival etter at han sluttet å være aktivt involvert i daglige gjøremål hos Apple.

For ti år siden, da mannen ble 60, ble det arrangert et overraskelsesselskap for ham av kona Janet. I år, på hans 70-årsdag, blir det også et selskap. Men til glede for oss alle blir det strømmet live. Mange kjente gjester bidrar, slik som Chris Rock og Emylou Harris, William Shatner, Marina Sirtis, og George Takei, Jay Leno, Richard Branson, samt blant annet også Nancy Pelosi.

Eventet strømmes live klokken 5 om ettermiddagen, California-tid på tirsdag 11. august. Noe som betyr at du må ta natten til onsdag til hjelp, antakelig.

Men det inviteres også til elleve ulike utfordringer man kan delta på, typiske med kreative innslag som kan postes til sosiale medier. Temaene er definert, og det blir premier for de beste.

Det forventes at man gjør minst en liten donasjon til Woz' favoritt-veldighet, som du kan lese mer om her.

De fem hovedpremiene er en 13” Macbook Air, Airpods med ladeetui, en iPhone SE 64GB, en 10.2" iPad Wi-Fi 32GB, og en Apple Watch Series 3 GPS - 38mm.

Les mer på Wozbday her.