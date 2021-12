Endringer i organisasjonsstruktur og ledelse for Telia Norge

Annonse

Telia Norge gjør grep for å styrke sin konkurransekraft i markedet, og har på et allmøte onsdag presentert en ny organisasjonsstruktur og ledelse.

Fra og med 1. januar vil Consumer Mobile og Consumer Home slås sammen til en enhet som skal ledes av Pål Rune Kaalen. Samtidig opprettes det to nye divisjoner kalt Digital & Analytics som skal ledes av Geir Jangås, og Consumer Sales hvor Torbjørn Aamodt går inn som konstituert leder.

- Jeg er veldig fornøyd med at Pål Rune og Geir har takket ja til å bli en del av lederteamet mitt i Telia Norge. Det er ekstra tilfredsstillende at vi har funnet to gode interne kandidater som har gjort seg positivt bemerket i organisasjonen på kort tid, og jeg ser frem til å jobbe mye tettere med de begge fremover, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Pål Rune Kaalen kommer fra stillingen som leder for OneCall og MyCall, mens Geir Jangås kommer fra stillingen som leder for digitale kanaler i Telia Norge.

Forlater selskapet

I tillegg til endringene kommer det også frem av meldingen at tidligere markedsdirektør for Telia Privat Kjersti Jamne og Get-sjef Torbjørn Aamodt har valgt å forlate Telia Norge.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i Telia, og forlater selskapet med ydmykhet og takknemlighet over alt jeg har lært og opplevd sammen med kundene og fantastiske kollegaer. Jeg vil heie på Telia i all fremtid. Samtidig er det en tid for alt. Når selskapet nå går over i en ny fase var det naturlig å gjøre opp status, og konklusjonen ble at jeg ønsker å fortsette min reise utenfor selskapet, sier Kjersti Jamne.

Torbjørn Aamodt vil fortsette som konstituert leder for den nye enheten Sales Consumer frem til en ny leder er på plass.

Tidligere i høst tok Wenche Mittet over som ny HR-direktør i Telia Norge etter Nina Sundby.