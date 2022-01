Evry har solgt selskapets enhet for sak- og arkivtjenester

Annonse

– Vi er veldig fornøyd med å finne en langsiktig løsning med eiere som har kapital, industriell kompetanse og ambisjoner om å videreutvikle virksomheten til det beste for både ansatte og kunder, sier konsernsjef i Evry, Per Hove, i en pressemelding som ble sendt ut fredag.

Evry har inngått avtale med Karbon Invest om salg av selskapets enhet for sak- og arkivtjenester til offentlig sektor. De nye eierne har ambisjoner om å videreutvikle virksomheten, og alle ansatte får bli med videre i det nye selskapet, som har fått navnet Sikri.

Det nye selskapet omfatter i overkant 100 ansatte og har en forventet omsetning på om lag 150 millioner i 2019.

Samme tjenester

– Med etableringen som nytt selskap med 100 entusiaster ombord og cirka 400 kunder som skal kunne stole på at vi er der for de hver eneste dag, følger også ansvaret for at alle kunder får de samme eller aller helst enda bedre tjenester i fremtiden, sier Geir Arne Olsen og Nicolay Moulin på vegne av Sikri.

– Samtidig har Sikri også et mål om å spille en helt sentral rolle som partner for våre kunder og sentrale myndigheter med ambisjoner om økt digitalisering, effektivisering og samspill i offentlig sektor, sier de i meldingen.

Ifølge Evry blir det ingen endringer i avtaler eller leveranser for kunder.

Salget av enheten for sak- og arkivtjenester har vært en forutsetning fra Konkurransetilsynet for sammenslåingen mellom Evry og Tieto.