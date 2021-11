Atea i topp én prosent blant 55.000 selskaper

Annonse

Ecovadis er et opprinnelig fransk selskap som ble grunnlagt i 2007, der hovedideen er å bistå med å fremme bærekraftig næringsliv. Dette gjør de ved å analysere og evaluere virksomheter etter 21 kriterier innenfor de fire hovedområdene miljø, arbeidspraksis og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige innkjøp.

I en pressemelding opplyser Atea at selskapet for tredje gang har fått gullrating i denne undersøkelsen, noe som plasserer selskapet i topp en prosent blant de 55.000 selskapene verden over som deltar i Ecovadis’ undersøkelser.

– Felles samfunnsansvar

I Atea er de naturlig nok stolte over denne rangeringen, etter som selskapet satser så pass mye på bærekraft at de har dedikerte ansatte til denne aktiviteten.

– Våre kunder, ansatte, investorer og andre interessenter er svært interessert i bærekraftige leverandørkjeder, og denne prestasjonen bekrefter at vi er på rett vei, sier bærekraftansvarlig Andreas Antonsen i pressemeldingen.

Også administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs, sier det er en betydelig etterspørsel blant norske kunder både fra offentlig og privat sektor etter mer bærekraftige alternativer enn før:

– Bærekraft er et felles samfunnsansvar, og vi blir stadig utfordret i alt fra hvor og hvordan våre partnere produserer, til leveranser og hva som gjøres med utstyret når det ikke lenger er i bruk. Her er god dialog viktig. Derfor setter vi også bærekraft i anbuds- og tilbudsforespørsler på agendaen, når vi deltar på et av landets viktigste politiske arrangementer, Arendalsuka, sier Jacobs.