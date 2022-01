Annonse

Fra før har Skatteetaten digitalisert fødselsmeldingen, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer. Nå kan også farskapet erklæres digitalt.

– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Fram til nå har rundt 25.000 ugifte fedrene hvert år måttet møte opp for å erklære farskapet. Nå slipper de ugifte fedrene å reise til et offentlig kontor. Far kan i stedet erklære farskapet digitalt på nav.no – som sender opplysningene direkte til Folkeregisteret.

Nav-direktør Holte er stolt over at den elektroniske farskapsmeldingen endelig er på plass, og tror at en digital løsning vil gjøre det enklere for ferske foreldre.

– Den elektroniske farskapsmeldingen vil gjøre det enklere for nybakte foreldrene i en allerede hektisk periode i livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Digitaliseringen innebærer at farskapet i de aller fleste tilfellene blir registrert umiddelbart i Folkeregisteret, slik at alle som bruker opplysningene fra registeret får tilgang til informasjonen med en gang.

Har digitalisert prosessen rundt fødsel og navnevalg

Skatteetaten har den siste tiden digitalisert andre meldinger som knytter seg til et nyfødt barn – melding om fødsel, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer.

– Fordi vi har fått et nytt og modernisert Folkeregister kan vi gi innbyggerne nye og bedre tjenester. Samtidig får vi raskere saksbehandling og bedre kvalitet på opplysningene som kommer alle i samfunnet til gode, sier Skattedirektør Nina Schanke Funnemark, og fortsetter:

– Utvikling av disse tjenestene er også et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom etatene gjør det enklere for innbyggerne å forholde seg til det offentlige.

Det er NAV som er farskapsmyndighet og har utviklet løsningen med å erklære farskap digitalt. Skatteetaten har utviklet den digitale løsningen for å registrere og verifisere farskapserklæringene i Folkeregisteret.

I tilfeller hvor mor og far er gift, regnes mannen automatisk som barnets far og trenger ikke foreta seg noe.