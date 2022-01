En av ti unge er blitt lurt til å kjøpe noe på nett

Annonse

Aldersgruppen 16 til 24 år skiller seg ut fra resten av befolkningen. Samlet sett oppgir kun 4 prosent av nordmenn å ha blitt lurt til å kjøpe noe på nett.

– Fra våre undersøkelser ser vi også at yngre sliter mer enn andre grupper med å skille reklame fra redaksjonelt stoff. Det bygger opp om behovet for å styrke denne gruppens digitale dømmekraft og kritiske medieforståelse, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at andelen som betaler for en tjeneste de trodde de hadde sagt opp, også er høyere blant de yngste. To av ti i gruppen 16–24 år svarte at de har gjort dette, mot litt over én av ti i hele befolkningen.

Forbrukerrådet har tidligere avdekket at det er vanskelig å si opp avtaler om digitale tjenester.

–Vi mener at det må være like lett å si opp en digital tjeneste, som det er å begynne å abonnere på samme tjeneste, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.